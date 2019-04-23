​В Баку судят главу стройкомпании, обманывавшего покупателей

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Агиля Гадирова и Эльнура Мамедова, обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщает Report, материалы переданы для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям в производство судьи Новруза Керимова.

Дата подготовительного заседания суда пока не назначена.

По уголовному делу проходят 33 пострадавших.

Учредитель ООО Meqa-Siti Holdinq Агиль Гадиров и его знакомый Эльнур Мамедов обвиняются в мошенничестве на сумму 1 миллион манатов.

Согласно обвинению, указанные лица продавали одни и те же квартиры в построенном ими здании сразу нескольким лицам.