​В Баку судят главу стройкомпании, обманывавшего покупателей

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Агиля Гадирова и Эльнура Мамедова, обвиняемых в мошенничестве.
Как сообщает Report, материалы переданы для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям в производство судьи Новруза Керимова.
Дата подготовительного заседания суда пока не назначена.
По уголовному делу проходят 33 пострадавших.
Учредитель ООО Meqa-Siti Holdinq Агиль Гадиров и его знакомый Эльнур Мамедов обвиняются в мошенничестве на сумму 1 миллион манатов.
Согласно обвинению, указанные лица продавали одни и те же квартиры в построенном ими здании сразу нескольким лицам.
İsmayıl NəsibliАвтор новости