В Баку судья застрелил жену - ДОПОЛНЕНО

В Баку совершено убийство.

В Баку совершено убийство.

Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано на территории Сабунчинского района.

В настоящее время по факту проводится расследование.

Согласно сообщению, подозреваемый в совершении инцидента Ф.Ахмедов является судьей Сабунчинского районного суда.

Согласно сообщению Генеральной прокуратуры, в Сабунчинской районной прокуратуре по факту умышленного убийства жительницы Баку Ахмедовой Парваны Сулейман гызы возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство).

Установлены обоснованные подозрения в том, что Ахмедов Фаган Ровшан оглы умышленно убил Парвану Ахмедову, открыв огонь из охотничьего ружья.

Фаган Ахмедов привлечен к следствию в качестве подозреваемого.