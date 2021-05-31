В Баку судья застрелил жену - ДОПОЛНЕНО

В Баку совершено убийство.
Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано на территории Сабунчинского района.
В настоящее время по факту проводится расследование.
Согласно сообщению, подозреваемый в совершении инцидента Ф.Ахмедов является судьей Сабунчинского районного суда.
Согласно сообщению Генеральной прокуратуры, в Сабунчинской районной прокуратуре по факту умышленного убийства жительницы Баку Ахмедовой Парваны Сулейман гызы возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство).
Установлены обоснованные подозрения в том, что Ахмедов Фаган Ровшан оглы умышленно убил Парвану Ахмедову, открыв огонь из охотничьего ружья.
Фаган Ахмедов привлечен к следствию в качестве подозреваемого.