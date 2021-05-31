О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку судья застрелил жену - ДОПОЛНЕНО

В Баку судья застрелил жену - ДОПОЛНЕНО В Баку совершено убийство.
Происшествия
31 мая 2021 г. 09:47
В Баку судья застрелил жену - ДОПОЛНЕНО
0 : 00
0 : 00

В Баку совершено убийство.

Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано на территории Сабунчинского района.

В настоящее время по факту проводится расследование.

Согласно сообщению, подозреваемый в совершении инцидента Ф.Ахмедов является судьей Сабунчинского районного суда.

Согласно сообщению Генеральной прокуратуры, в Сабунчинской районной прокуратуре по факту умышленного убийства жительницы Баку Ахмедовой Парваны Сулейман гызы возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство).

Установлены обоснованные подозрения в том, что Ахмедов Фаган Ровшан оглы умышленно убил Парвану Ахмедову, открыв огонь из охотничьего ружья.

Фаган Ахмедов привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıda məhkəmə hakimi arvadını qətlə yetirib

Экслюзивные новости

Киевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
ФотоКиевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
30 мая 2021 г. 16:16
Мамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
ФотоМамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
27 мая 2021 г. 14:01
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
27 мая 2021 г. 11:39
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
26 мая 2021 г. 14:46
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
26 мая 2021 г. 10:00
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
24 мая 2021 г. 17:46
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
21 мая 2021 г. 15:22
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi