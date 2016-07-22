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    В Баку суд оправдал обвиняемых в разбое лиц

    Они освобождены в зале суда

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Захида Исмаилова и Эльнура Асадли, обвиняемых в разбое. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тамеллы Насруллаевой выступил адвокат обвиняемых Адем Мамедов. 

    Адвокат попросил оправдать его подзащитных. 

    Суд вынес оправдательный приговор.

    Они освобождены в зале суда. 

    Отметим, что З.Исмаилов и Э.Асадли были задержаны по обвинению в разбое. В их отношении было выдвинуто обвинение по ст. 181.2.1 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ст. 181.2.5 (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК.

    Согласно обвинительному акту, обвиняемые в 2015 году путем разбоя заполучили 130 манатов из маркета на территории Бинагадинского района. 

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