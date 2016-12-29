В Баку суд оправдал мужчину, обвиняемого по двум статьям

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу Джафара Агаева, обвиняемого в незаконном ношении оружия и наркотиков.

Об этом Report сообщил адвокат Дж.Агаева Адем Мамедов.

По его словам, на процессе под председательством судьи Бабека Панахова был зачитан приговор.

Суд оправдал Дж.Агаева.

Отметим, что Дж.Агаев обвинялся по ст. 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) и 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом).