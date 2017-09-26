В Баку студентка университета скончалась на съемной квартире при неизвестных обстоятельствах - ФОТО

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Баку студентка университета умерла при неизвестных обстоятельствах.

Как сообщает Report, жительница села Сусайгышлаг Хачмазского района Минара Мамедова 1997 г.р. умерла на съемной квартире.

М. Мамедова скончалась в квартире в Баку когда она, приехав из района, распаковывала вещи. По словам родственников, предполагается, что девушка скончалась от сердечного приступа.

Она была студенткой 3 курса факультета радиотехники и связи Азербайджанского технического университета.