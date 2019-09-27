В Баку строительная фирма требует плату за выписку из протокола - ЖАЛОБА - ВИДЕО

Жильцы столичных квартир, не получившие выписку из протокола, столкнулись с давлением со стороны строительной компании.

Об этом Report сообщили жильцы жилого дома, построенного компанией "Олимп" на улице Аджеми Нахчывани в Бинагадинском районе Баку.

Более 200 семей, проживающих в этом здании, выразили протест в связи с намерением компании дать выписку из протокола только за деньги.

"Компания должна предоставить нам три документа, с которыми мы сможем обратиться в Государственный комитет по вопросам имущества. А строительная компания требует в обмен на документ деньги, причем называет цену, которая им заблагорассудится. И это при том, что мы оплатили стоимость квартиры. Нам удалось встретиться с председателями строительной компании Лятифом Керимовым и Исмаилом Исмаиловым, но они, судя по всему, предоставлять нам документы не собираются", - отметили жильцы.

"Компания называет сумму, исходя из расчета по 30 гяпиков за квадратный метр. Лично у меня они потребовали 6000 манатов. Все это противозаконно. Но есть те, кто дал им деньги и получил документы", - посетовал один из жильцов.