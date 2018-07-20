В Баку столкнулись ЗИЛ и "Газель", 13 человек пострадали

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ 19 июля в радиусе 11 часов на территории села Локбатан Гарадагского района столкнулись автомобили марок ЗИЛ, которым управлял житель Баку Шахбаз Дадашов и "Газель", управляемый Вели Джавадовым.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате аварии 13 пассажиров "Газели" были госпитализированы.
Из них 12 были отпущены домой после оказания первой медпомощи, состояние еще одного удовлетворительное.
Расследование по факту ведет Гарадагское районное управление полиции.
News DepartmentАвтор новости
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