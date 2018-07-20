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    В Баку столкнулись ЗИЛ и "Газель", 13 человек пострадали

    По факту ведется расследование

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ 19 июля в радиусе 11 часов на территории села Локбатан Гарадагского района столкнулись автомобили марок ЗИЛ, которым управлял житель Баку Шахбаз Дадашов и "Газель", управляемый Вели Джавадовым.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате аварии 13 пассажиров "Газели" были госпитализированы.

    Из них 12 были отпущены домой после оказания первой медпомощи, состояние еще одного удовлетворительное.

    Расследование по факту ведет Гарадагское районное управление полиции.

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