В Баку столкнулись три автобуса, есть пострадавший

Сегодня около 06:00 на "горячую линию - 112" МЧС Азербайджана поступила информация о том, что в Баку на территории Сураханского района столкнулись три автобуса, в результате чего одного человека зажало в салоне машины.

Сегодня около 06:00 на "горячую линию - 112" МЧС Азербайджана поступила информация о том, что в Баку на территории Сураханского района столкнулись три автобуса, в результате чего одного человека зажало в салоне машины.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МЧС Азербайджана.

На место аварии немедленно выехали соответствующие подразделения Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана.

Спасатели с помощью специальных инструментов и оборудования вызволили водителя автобуса марки Daewoo Мамедова Равана Фазиль оглы, 1990 года рождения, которого зажало в искореженном салоне автобуса, и передали его бригаде скорой медицинской помощи.