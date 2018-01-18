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    В Баку столкнулись пассажирский автобус и мотоцикл, есть погибший и раненый

    По факту Хазарское районное управление полиции ведет следствие© Report

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Баку столкнулись пассажирский автобус и мотоцикл.

    Как передает Report, инцидент произошел в столичном поселке Бина.

    Так, 17-летний мотоциклист Гурбанов Ровшан Вахид оглу врезался в совершавший маневр поворота автобус, курсирующий по маршруту №160. В результате, пассажир мотоцикла по имени Рауф скончался под колесами автобуса. Р.Гурбанов в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

    По факту Хазарское районное управление полиции ведет следствие. 

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