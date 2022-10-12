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В Баку столкнулись пассажирский автобус и грузовик, есть пострадавшие

В Баку столкнулись пассажирский автобус и грузовик, есть пострадавшие В Баку столкнулись пассажирский автобус и грузовик, есть пострадавшие.
Происшествия
12 октября 2022 г. 15:09
В Баку столкнулись пассажирский автобус и грузовик, есть пострадавшие

В Баку столкнулись пассажирский автобус и грузовик, есть пострадавшие.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован сегодня в Хатаинском районе Баку, недалеко от станции метро "Ахмедлы".

Автобус маршрутной линии №57 во время движения столкнулся с грузовиком марки "КамАЗ". Водитель пассажирского автобуса потерял управление, в результате чего автобус врезался в столб светофора на обочине дороги. Несколько пассажиров автобуса получили травмы.

На место происшествия прибыла машина скорой медицинской помощи.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda sərnişin avtobusu ilə yük maşını toqquşub, yaralananlar var

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