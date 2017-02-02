В Баку столкнулись пассажирские автобусы, есть пострадавшие

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Баку столкнулись два пассажирских автобуса.

Как сообщает Report, авария произошла в Сабунчинском районе.

Так, в поселке Бакиханова следовавший по линии маршрута №178 пассажирский автобус остановился на остановке. В это время сзади в него врезался движущийся на высокой скорости автобус №40.

В результате аварии пострадали 4 пассажира автобуса №40. Трое из них были выписаны после оказания амбулаторной помощи.

Получившая тяжелые травмы 44-летняя Гюльпери Теймурова была госпитализирована.

Факт расследуется Сабунчинским РУП.