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    В Баку столкнулись пассажирские автобусы, есть пострадавшие

    Факт расследуется Сабунчинским РУП

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Баку столкнулись два пассажирских автобуса.

    Как сообщает Report, авария произошла в Сабунчинском районе.

    Так, в поселке Бакиханова следовавший по линии маршрута №178 пассажирский автобус остановился на остановке. В это время сзади в него врезался движущийся на высокой скорости автобус №40.

    В результате аварии пострадали 4 пассажира автобуса №40. Трое из них были выписаны после оказания амбулаторной помощи.

    Получившая тяжелые травмы 44-летняя Гюльпери Теймурова была госпитализирована.

    Факт расследуется Сабунчинским РУП.

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