В Баку столкнулись легковой автомобиль и "Камаз", водитель тяжело ранен

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Баку столкнулись легковой автомобиль и "Камаз", один из водителей тяжело ранен.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сабунчинском районе.

Так, под мостом в поселке Пиршагы столкнулись грузовой автомобиль марки "Камаз" и "ВАЗ 2107", за рулем которого находился 35-летний Гараев Сулейман Зейнал оглу.

Получивший в результате ДТП тяжелую черепно-мозговую травму водитель "ВАЗ 2107" С.Гараев госпитализирован.

На место происшествия привлечены сотрудники Дорожно-патрульной службы. По предварительной версии, водитель "Камаза" уснул за рулем.

Расследование по факту продолжается.