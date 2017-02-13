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    В Баку столкнулись легковой автомобиль и "Камаз", водитель тяжело ранен

    По предварительной версии, водитель Камаза уснул за рулем

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Баку столкнулись легковой автомобиль и "Камаз", один из водителей тяжело ранен.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сабунчинском районе.

    Так, под мостом в поселке Пиршагы столкнулись грузовой автомобиль марки "Камаз" и "ВАЗ 2107", за рулем которого находился 35-летний Гараев Сулейман Зейнал оглу.

    Получивший в результате ДТП тяжелую черепно-мозговую травму водитель "ВАЗ 2107" С.Гараев госпитализирован.

    На место происшествия привлечены сотрудники Дорожно-патрульной службы. По предварительной версии, водитель "Камаза" уснул за рулем.

    Расследование по факту продолжается. 

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