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В Баку столкнулись грузовой и легковой автомобили, двое погибли

В Баку столкнулись грузовой и легковой автомобили, двое погибли В Баку в результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибли два человека.
Происшествия
21 марта 2022 г. 16:36
В Баку столкнулись грузовой и легковой автомобили, двое погибли

В Баку в результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибли два человека.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на "горячую линию -112" поступила информация о столкновении на территории Гарадагского района грузового автомобиля марки "MAN" и легкового автомобиля марки "Мерседес".

Привлеченные к месту происшествия спасатели Службы спасения особого риска МЧС извлекли из деформированного легкового автомобиля тела водителя Алмазова Мусы Гасанхан оглу 1987 г.р. и одного пассажира (личность уточняется).

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yük və minik avtomobilləri toqquşub, 2 nəfər ölüb

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