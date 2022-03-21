В Баку столкнулись грузовой и легковой автомобили, двое погибли

В Баку в результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибли два человека.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что на "горячую линию -112" поступила информация о столкновении на территории Гарадагского района грузового автомобиля марки "MAN" и легкового автомобиля марки "Мерседес".
Привлеченные к месту происшествия спасатели Службы спасения особого риска МЧС извлекли из деформированного легкового автомобиля тела водителя Алмазова Мусы Гасанхан оглу 1987 г.р. и одного пассажира (личность уточняется).