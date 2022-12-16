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В Баку столкнулись грузовой и легковой автомобили, двое погибли

В Баку столкнулись грузовой и легковой автомобили, двое погибли В Баку столкнулись грузовой (TIR) и легковой автомобили, в результате чего погибли два человека.
Происшествия
16 декабря 2022 г. 09:53
В Баку столкнулись грузовой и легковой автомобили, двое погибли

В Баку столкнулись грузовой (TIR) и легковой автомобили, в результате чего погибли два человека.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован 15 декабря на территории Сабаильского района.

Так, Бехбудов Васиф Мурад оглу, 1996 г.р., потерял управление автомобилем марки "ВАЗ-2107" и въехал в грузовой автомобиль (TIR), за рулем которого находился гражданин Ирана Назари Чиглан Джабир оглу, 1985 г.р.

В результате водитель Васиф Бехбудов и сидевший на переднем сиденье пассажир, личность которого устанавливается, погибли, два других пассажира были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту в Сабаильском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК АР, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda TIR-la minik maşını toqquşub, 2 nəfər ölüb

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