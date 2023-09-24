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В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль

В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль В Сабунчинском районе города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
24 сентября 2023 г. 10:32
В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль

В Сабунчинском районе города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС, в службу "112" ведомства поступила информация, что в результате ДТП возникла необходимость в помощи спасателей.

По вызову были задействованы соответствующие силы Службы спасения особого риска. При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что грузовой автомобиль Hyundai врезался в припаркованный на обочине легковой автомобиль той же марки, в результате чего в грузовике в зажатом положении оказался человек.

Благодаря оперативному вмешательству спасателей человек был извлечен из деформированного автомобиля и передан по назначению.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yük maşını ilə minik avtomobili toqquşub

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