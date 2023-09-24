В Баку столкнулись грузовик и легковой автомобиль

В Сабунчинском районе города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
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По вызову были задействованы соответствующие силы Службы спасения особого риска. При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что грузовой автомобиль Hyundai врезался в припаркованный на обочине легковой автомобиль той же марки, в результате чего в грузовике в зажатом положении оказался человек.
Благодаря оперативному вмешательству спасателей человек был извлечен из деформированного автомобиля и передан по назначению.