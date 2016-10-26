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    В Баку столкнулись два такси, 6 человек пострадали

    Состояние двух раненых тяжелое

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Прошлой ночью на магистральной дороге в районе Пираллахы города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 6 человек. 

    Как сообщает Report, на магистрали Дюбенди столкнулись автомобили марки "ВАЗ-2107", которым управлял Мухтаров Гусейн Гусейн оглу, и марки Nissan Sunny.

    В результате аварии тяжелые телесные повреждения получили Г.Мухтаров (водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107"), Пачин Дмитрий Владимирович (1981 г.р.), Рзаханова Назакет Джабир гызы (1973 г.р.), 24-летний Ибрагимов Нурлан Эльчин оглу, Мамедов Зияд Талыб оглу (1982 г.р.), Гусейнов Тофиг Шохратага оглу (1986 г.р.). Раненые госпитализированы в Городскую клиническую больницу №3. Состояние Г.Мухтарова и Н.Рзахановой тяжелое. 

    По предварительным данным сотрудников дорожно-патрульной службы, водитель автомобиля марки Nissan нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. 

    По факту ДТП проводится расследование в Пираллахинском районном отделении полиции. 

    Отметим, что оба автомобиля функционируют в качестве такси. 

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