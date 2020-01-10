В Баку столкнулись два пассажирских автобуса - ВИДЕО

В Баку столкнулись два пассажирских автобуса.

Как сообщает Report, ДТП отмечено на улице Мехмандарова в Хатаинском районе близ дома торжеств "Afrodita".

Следовавший по маршрутной линии №81 пассажирский автобус врезался в автобус №36.

Хотя в результате происшествия никто не пострадал, оба транспортных средства деформировались.

В Бакинском транспортном агентстве отметили, что сегодня вечером на улице С.Мехмандарова Хатаинского района произошло ДТП с участие двух пассажирских автобусов: "Находившийся во временном пользовании ООО "Çinar Trans" пассажирский автобус №81 столкнулся с пассажирским автобусом №36, находившимся во временном пользовании ООО "Vətən Az". Для получения объяснительной представители обеих перевозчиков были приглашены в Бакинское транспортное агентство. Они как в письменной, так и в устной форме неоднократно предупреждались относительно неудовлетворительности осуществляемой ими пассажирской перевозки. Однако, каких-либо конкретных действий для устранения недочетов предпринято не было. Произошедшее ДТП также является последствием безответственного отношения перевозчиков к работе. Контракт с допустившими серьезные нарушения перевозчиками будет прекращен".