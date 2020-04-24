​В Баку столкнулись два мотоциклиста, есть пострадавший

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Насиминском районе.

Произошло столкновение двух двигавшихся в попутном направлении мотоциклов, соответственно по улице Шамси Бадалбейли и проспекту Бюльбюля.

В результате аварии один из них врезался в легковой автомобиль марки Chevrolet с регистрационным номером 99-UP-374. Водитель мотоцикла получил травмы.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и сотрудники Государственной дорожной полиции.