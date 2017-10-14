В Баку столкнулись два маршрутных автобуса, есть пострадавшие - ФОТО

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Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Баку столкнулись два маршрутных автобуса, есть пострадавшие.

Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие произошло в Низаминском районе столицы.

Недалеко от станции метро "Нефтчиляр" маршрутный автобус №49 под управлением Васифа Магеррамова столкнулся со стоящим на остановке другим маршрутным автобусом №57. В результате в обоих автобусах в целом пострадали 15 человек.

К месту происшествия привлечены машины скорой помощи, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Факт расследуется.