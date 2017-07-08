В Баку столкнулись два автомобиля, пострадал 15-летний парень - ФОТО

© Foto: Report.az

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ На территории Бинагадинского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело пострадал один человек.

Как сообщает Report, автомобиль марки Toyota RAV4 столкнулся с Mercedes.

Автомобиль Toyota RAV4 нарушив правила дорожного движения въехал в управляемый Зия Алиевым автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным номерным знаком 90-EZ-404, который осуществлял поворот налево на зеленый свет светофора.

В результате аварии пострадал пассажир Mercedes 15-летний юноша, личность которого пока не установлена. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.