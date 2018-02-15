В Баку столкнулись два автомобиля, один из водителей избил виновника ДТП

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку произошла драка между водителями, один человек пострадал.

Как передает Report, на проспекте Бабека Расулов Афлатун Таир оглы 1983 г. на управляемом им автомобиле марки "Мерседес" врезался в заднюю часть другого автомобиля неизвестной марки.

Водитель другой машины начал драку с А.Расуловым, в результате чего у А.Расулова были сломаны кости носа. Кроме того, он получил различные травмы в области тела. Раненый помещен в Клинический медицинский центр № 1.

По факту в 23 отделении полиции Низаминского районного управления полиции начато расследование.