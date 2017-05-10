В Баку столкнулись два автомобиля - ФОТО

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, столкнулись два автомобиля.
Как передает Report, авария произошла в Наримановском районе, на пересечении улиц Короглу Рагимова и Гасана Алиева.
Столкнулись автомобили марок "Тойота" и "Хенде". К месту аварии прибыли сотрудники дорожной патрульной полиции.
По предположениям, причиной аварии стал водитель автомобиля марки "Тойота". Водитель "Тойота" потерял управление автомобилем и столкнулся с автомобилем марки "Хенде".
Факт расследуется.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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