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    В Баку столкнулись два автомобиля - ФОТО

    По предположениям, причиной аварии стал водитель Тойоты© Report.az

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, столкнулись два автомобиля.

    Как передает Report, авария произошла в Наримановском районе, на пересечении улиц Короглу Рагимова и Гасана Алиева.

    Столкнулись автомобили марок "Тойота" и "Хенде". К месту аварии прибыли сотрудники дорожной патрульной полиции.

    По предположениям, причиной аварии стал водитель автомобиля марки "Тойота". Водитель "Тойота" потерял управление автомобилем и столкнулся с автомобилем марки "Хенде".

    Факт расследуется.

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