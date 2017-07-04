В Баку столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Наримановском районе.

На проспекте Зии Буниятова, при выполнении резкого поворота автомобиль марки "ВАЗ 2103" с государственным регистрационным знаком 10 FC 601, которым управлял водитель Вугар Гадимов, врезался в транспортное средство марки BYD, управляемое Анаром Магеррамовым. В результате автомобиль марки "ВАЗ 2103" был искорежен, а водитель получил легкие телесные повреждения.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и автомобиль был доставлен на штрафную стоянку. Факт расследуется.