В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Баку при столкновении двух автомобилей пострадали два человека.
Об этом
В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" поступила информация о том, что на территории поселка Амирджан Сураханского района города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего граждане оказались зажатыми в автомобилях.
По вызову на место происшествия незамедлительно были привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.
При оценке оперативной обстановки было установлено, что в результате столкновениия легковых автомобилей марки "ВАЗ-2107", за рулем которого находился Эльчин Камал оглу Гаджиев, 1979 года рождения, и марки "Мерседес", которым управлял Наиб Сади оглу Шабандаев, 1987 года рождения, оба водителя оказались зажатыми в деформированных транспортных средствах.
Сотрудники МЧС извлекли из автомобилей граждан с помощью специальных средств и передали бригаде скорой медицинской помощи.
По факту ДТП ведется расследование.