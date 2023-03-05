В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Баку при столкновении двух автомобилей пострадали два человека.

В Баку при столкновении двух автомобилей пострадали два человека.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" поступила информация о том, что на территории поселка Амирджан Сураханского района города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего граждане оказались зажатыми в автомобилях.

По вызову на место происшествия незамедлительно были привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что в результате столкновениия легковых автомобилей марки "ВАЗ-2107", за рулем которого находился Эльчин Камал оглу Гаджиев, 1979 года рождения, и марки "Мерседес", которым управлял Наиб Сади оглу Шабандаев, 1987 года рождения, оба водителя оказались зажатыми в деформированных транспортных средствах.

Сотрудники МЧС извлекли из автомобилей граждан с помощью специальных средств и передали бригаде скорой медицинской помощи.

По факту ДТП ведется расследование.