​В Баку столкнулись два автомобиля BMW

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Ясамальском районе.

Так, рядом с памятником Н.Нариманова автомобиль марки BMW с номерным знаком 10-VR-056 (водитель Фарид Гулиев, 1994 года рождения) врезался в другой BMW с номерным знаком 90-HV-544, которым управлял Рамин Китабяли оглы Шахбазов, 1982 года рождения. В результате инцидента никто не пострадал, но автомобилям был нанесен серьезный ущерб.

К месту происшествия прибыли сотрудники Государственной дорожной полиции (ГДП) и эвакуатор.