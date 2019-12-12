​В Баку столкнулись два автомобиля, 7 человек пострадали

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали семь человек.

Как передает Report, авария произошла в Сабунчинском районе.

Так, в поселке Ени Рамана водитель Джафар Мобил оглу Аббасов потеряв управление за рулем автомобиля марки "Saipa", врезался во встречный "Mercedes", за рулем которого находился Эльчин Вели оглу Гурбанов.

В результате ДТП пострадали водители, а также пассажиры - Рза Зияддин оглу Мирзоев, 1982 г.р., Хатира Тофиг гызы Кязимова, 1983 г.р., Гусейн Гахраман оглу Алиев, 1987 г.р., Гюнель Алескер гызы Алиева, 1987 г.р. и Саддам Сяди оглу Алескеров, 1993 г.р.

Все они были доставлены в больницу с различными травмами конечностей.

По факту ведется расследование.