В Баку столкнулись два автомобиля, 7 человек пострадали

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 7 человек.

Как сообщает Report, в поселке Кюрдаханы автомобиль марки "ВАЗ-2106" столкнулся с Hyundai, от удара "Жигули" разорвало на части.

В результате пострадали и были помещены в больницу находившиеся в автомобиле марки "ВАЗ" 4 члена одной семьи - 46-летняя Улькер Алибей гызы Новрузова, Заур Назим оглу Новрузов 1976 г.р. (водитель), 10-летний Раван Заур оглу Новрузов, 13-летний Назим Заур оглу Новрузов.

В то же время в больницу с многочисленными телесными повреждениями также доставлены находившиеся в автомобиле марки Hyundai члены другой семьи - Алхан Алы оглу Алиев 1980 г.р. (водитель), Нихат Алхан оглу Алиев 2007 г.р., 13-летний Мурад Алхан оглу Алиев.

По факту ведется расследование.