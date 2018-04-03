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    В Баку столкнулись автомобили Kia и "Нива" - ФОТО

    © Report

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

    Как передает Report, двигающийся по ул. Рустама Рустамова автомобиль марки "Нива", заворачивая направо, столкнулся с Kia, который не дождался окончания движения на противоположной дороге.

    От силы удара "Нива" врезалась в дерево на тротуаре. Водитель получил легкие травмы.

    По факту на место происшествия были привлечены сотрудники ДПС и ППС.

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