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В Баку столкнулись автомобили, есть погибший

В Баку столкнулись автомобили, есть погибший В Баку столкнулись автомобили, есть погибший и пострадавшие.
Происшествия
29 июля 2022 г. 09:41
В Баку столкнулись автомобили, есть погибший

В Баку столкнулись автомобили, есть погибший и пострадавшие.

По полученной Report информации, инцидент зафиксирован 28 июля на улице Аждара Меликова в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района столицы.

Грузовой автомобиль марки Isuzu, за рулем которого находился Ахмедов Беюккиши Хокумхан оглу 1988 г.р., столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer, управляемым Алиевым Умидом Эльчин оглу 1997 г.р., следовавшим впереди него. В результате У.Алиев и его пассажир Эмин Абдуллаев были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Впоследствии У.Алиев скончался в реанимационном отделении больницы.

По факту в Сабунчинском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), проводится расследование.

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