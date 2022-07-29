В Баку столкнулись автомобили, есть погибший

В Баку столкнулись автомобили, есть погибший и пострадавшие.

В Баку столкнулись автомобили, есть погибший и пострадавшие.

По полученной Report информации, инцидент зафиксирован 28 июля на улице Аждара Меликова в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района столицы.

Грузовой автомобиль марки Isuzu, за рулем которого находился Ахмедов Беюккиши Хокумхан оглу 1988 г.р., столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer, управляемым Алиевым Умидом Эльчин оглу 1997 г.р., следовавшим впереди него. В результате У.Алиев и его пассажир Эмин Абдуллаев были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Впоследствии У.Алиев скончался в реанимационном отделении больницы.

По факту в Сабунчинском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), проводится расследование.