В Баку столкнулись автомобили, есть погибший и раненый.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
Инцидент произошел утром 10 февраля на территории поселка Пута Гарадагского района. Автомобиль марки Tofaş под управлением жителя Абшеронского района столкнулся с автомобилем марки "Ока" под управлением Шохлата Гулиева. Госпитализированный Гулиев скончался в больнице, состояние другого водителя оценивается как средней тяжести.
В Гарадагском районном управлении полиции проводится расследование.