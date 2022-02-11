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В Баку столкнулись автомобили, есть погибший и раненый

В Баку столкнулись автомобили, есть погибший и раненый 13:12 В Баку столкнулись автомобили, есть погибший и раненый.
Происшествия
11 февраля 2022 г. 13:35
В Баку столкнулись автомобили, есть погибший и раненый

В Баку столкнулись автомобили, есть погибший и раненый.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Инцидент произошел утром 10 февраля на территории поселка Пута Гарадагского района. Автомобиль марки Tofaş под управлением жителя Абшеронского района столкнулся с автомобилем марки "Ока" под управлением Шохлата Гулиева. Госпитализированный Гулиев скончался в больнице, состояние другого водителя оценивается как средней тяжести.

В Гарадагском районном управлении полиции проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobillər toqquşub, ölən və yaralanan var

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