О нас

В Баку столкнулись автомобиль и мопед, есть погибший

В Баку столкнулись автомобиль и мопед, есть погибший В Баку столкнулись автомобиль и мопед, есть погибший.
Происшествия
17 мая 2023 г. 09:46
В Баку столкнулись автомобиль и мопед, есть погибший

В Баку столкнулись автомобиль и мопед, есть погибший.

Как сообщает Report, ДТП произошло 16 мая на территории поселка Мардакян Хазарскгого района Баку.

Автомобиль марки Pejo 407, за рулем которого находился Аллахвердиев Мурад Лачын оглу, столкнулся с мопедом, управляемым Пашаевым Али Бахруз оглу. Получивший тяжелые травмы водитель мопеда был доставлен в Сабунчинский медицинский центр, однако спасти его не удалось.

По факту в Хазарском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР, ведется предварительное расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobillə moped toqquşub, ölən var

Самое важное

На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
16 мая 2023 г. 16:46
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
16 мая 2023 г. 11:41
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
16 мая 2023 г. 09:13
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
15 мая 2023 г. 16:24
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
15 мая 2023 г. 16:16
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Арабского парламента
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Арабского парламента
15 мая 2023 г. 14:43
МИД Азербайджана: Считаем брюссельскую встречу полезной и результативной
МИД Азербайджана: Считаем брюссельскую встречу полезной и результативной
15 мая 2023 г. 12:07
Дороги, ведущие в Шушу - РЕПОРТАЖ
ФотоДороги, ведущие в Шушу - РЕПОРТАЖ
15 мая 2023 г. 10:07
Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
ФотоШарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
14 мая 2023 г. 23:42
Шарль Мишель: Азербайджан и Армения наметили шаги по разблокированию коммуникаций
Шарль Мишель: Азербайджан и Армения наметили шаги по разблокированию коммуникаций
14 мая 2023 г. 21:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi