В Баку столкнулись автомобиль и мопед, есть погибший

В Баку столкнулись автомобиль и мопед, есть погибший.

В Баку столкнулись автомобиль и мопед, есть погибший.

Как сообщает Report, ДТП произошло 16 мая на территории поселка Мардакян Хазарскгого района Баку.

Автомобиль марки Pejo 407, за рулем которого находился Аллахвердиев Мурад Лачын оглу, столкнулся с мопедом, управляемым Пашаевым Али Бахруз оглу. Получивший тяжелые травмы водитель мопеда был доставлен в Сабунчинский медицинский центр, однако спасти его не удалось.

По факту в Хазарском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР, ведется предварительное расследование.