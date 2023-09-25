В Баку столкнулись автобус и легковой автомобиль, два человека погибли

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля, погибли два человека.

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля, погибли два человека.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован перед домом торжеств "Сюнбюль", расположенным на улице Сакита Годжаева в поселке Бакиханова Сабунчинского района.

В результате столкновения автомобиля Opel Astra под управлением Эльнура Ариз оглу Новрузова и автобуса №187 под управлением Орхана Адиль оглу Сафарова, следовавшего из Зыга в направлении поселка Бакиханова, водитель легковушки и пассажирка Гюлю Алиева скончались от полученных травм, а водитель автобуса Орхан Сафаров был госпитализирован.

По факту в Сабунчинском РОП возбуждено уголовное дело по ст. 263.3 УК АР, ведется расследование.