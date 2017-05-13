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    В Баку столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавший - ФОТО

    Lada Priora деформирована, водитель ранен и госпитализирован© Report.az

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В Баку столкнулись несколько автомобилей, есть пострадавший.

    Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в Насиминском районе.

    Водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь на высокой скорости по проспекту Бюльбюля, потерял управление и врезался в BMW и Lexus, стоящие на обочине на пересечении с ул. Башира Сафароглу, а затем в проезжающий Chevrolet.

    В результате ДТП Lada Priora деформировалась, водитель получил травмы и был госпитализирован.

    Происшествие расследуется сотрудниками Дорожно-патрульной службы. 

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