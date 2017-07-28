Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Баку столкнулись 3 автомобиля, есть пострадавшие.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

В поселке Кюрдаханы водитель автомобиля Mercedes, потеряв управление, врезался в стоявшие на обочине автомобили марок Daewoo и "ВАЗ 2107". Удар был настолько сильным, что водитель автомобиля "ВАЗ 2107" 53-летний Сехавет Алирза оглу Сафаров получил ранения, несмотря на то, что находился на расстоянии от машины. С. Сафаров, получивший телесные повреждения различной степени тяжести, доставлен в Клинический медицинский центр №3. В результате ДТП все три автомобиля получили повреждения. На место происшествия были привлечены сотрудники Дорожно-патрульной службы. Водитель, виновный в совершении ДТП, задержан.

Ведется расследование.