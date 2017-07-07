В Баку столкнулись 3 автомобиля, есть пострадавшие

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Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Баку столкнулись 3 автомобиля.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в Сабунчинском районе.

Так, водитель автомобиля марки Kia Cerato с государственным регистрационным знаком 99 LF 096, двигавшийся на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в автомобили марок Opel и Lexus. В результате различные телесные повреждения получили находившиеся в автомобиле Kia Cerato 18-летний Ниязи Низами оглу Набизаде, 23-летний Гусейн Эльджан оглу Гусейнов и 18-летний Эльмаддин Талет оглу Алиев. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Во время происшествия автомобили марки Kia и Lexus были искорежены. На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции, все три автомобиля помещены на штрафную стоянку.

По факту ведется расследование.