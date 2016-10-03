В Baku Steel Company во время пожара пострадали четверо человек

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ На заводе Baku Steel Company на проспекте Зии Буньядова в Наримановском районе города Баку произошла производственная авария.

Как сообщает Report, в результате выброса огня четверо сотрудников завода получили ожоги.

Это Имран Гасымов 1961 года рождения, Шахин Алиев 1964 года рождения, Камиль Мамедов 1974 года рождения и Рашад Вейисов 1987 года рождения.

Получившие ранения сотрудники госпитализированы в Городскую клиническую больницу №5.