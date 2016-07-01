​В Baku Steel Company произошел взрыв, пятеро пострадали

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ На заводе Baku Steel Company, расположенном по адресу г. Баку, Наримановский район, пр. З.Бунъядова, произошел взрыв в результате производственной аварии.

Как сообщает Report, в результате взрыва пострадали пять человек.

Ими являются работники завода – житель г. Сумгайыт Алескер Алекеров 1951 г.р., житель Масаллинского района Эльсевяр Ибадуллаев 1970 г.р., Мамед Керимов 1971 г.р., житель Шабранского района Нусретдин Сафаров 1959 г.р. и Натиг Салманов 1982 г.р.

Пострадавшие госпитализированы.

А.Алескеров и Э.Ибадуллаев отпущены домой после оказания первой медицинской помощи, состояние остальных раненых стабильно-тяжелое.

По данному факту ведется расследование.