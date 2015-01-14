Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Баку среди бытовых отходов найдены боеприпасы. Об этом сообщили Report в пресс-службе ОАО "Təmiz Şəhər".

Опасные находки обнаружены на заводе по рассортировке твердых бытовых отходов.

Так, в процессе работы по рассортировке бытовых отходов сотрудниками среди мусора были обнаружены различные виды патронов. Представляющие собой опасность находки были отделены от общих отходов. На предприятие были приглашены сотрудники полиции, которым и были переданы боеприпасы, среди которых: 21 патрон 5.45 калибра, 10 патронов 7.62 калибра, 1 патрон 12.7 калибра и 1 30-мм снаряд.