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    В Баку спасли мужчину, пытавшегося покончить с собой

    После психологической помощи он передумал совершать самоубийство

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ На территории Низаминского района Баку произошла попытка самоубийства.

    Как передает Report, информация об этом поступила в Центр управления кризисными ситуациями МЧС.

    Согласно информации, мужчина решил покончить с собой, поднявшись на крышу жилого пятиэтажного здания в Низаминском районе. На место происшествия сразу же были привлечены соответствующие спасательные силы службы. Спасателями на месте происшествия были предприняты соответствующие меры безопасности. После психологической беседы мужчина передумал совершать самоубийство.

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