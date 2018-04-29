В Баку спасли мужчину, пытавшегося покончить с собой

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ На территории Низаминского района Баку произошла попытка самоубийства.

Как передает Report, информация об этом поступила в Центр управления кризисными ситуациями МЧС.

Согласно информации, мужчина решил покончить с собой, поднявшись на крышу жилого пятиэтажного здания в Низаминском районе. На место происшествия сразу же были привлечены соответствующие спасательные силы службы. Спасателями на месте происшествия были предприняты соответствующие меры безопасности. После психологической беседы мужчина передумал совершать самоубийство.