В Баку спасли мужчину, пытавшегося покончить с собой

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ На территории Низаминского района Баку произошла попытка самоубийства.
Как передает Report, информация об этом поступила в Центр управления кризисными ситуациями МЧС.
Согласно информации, мужчина решил покончить с собой, поднявшись на крышу жилого пятиэтажного здания в Низаминском районе. На место происшествия сразу же были привлечены соответствующие спасательные силы службы. Спасателями на месте происшествия были предприняты соответствующие меры безопасности. После психологической беседы мужчина передумал совершать самоубийство.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook