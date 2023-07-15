В Баку спасена тонущая в море женщина

В Баку спасена тонущая в море женщина.

В Баку спасена тонущая в море женщина.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Так, на горячую линию 112 Министерства поступила информация о том, что в районе пляжа Гызылкум Сабунчинского района города Баку тонет женщина. В связи с информацией, к месту происшествия незамедлительно была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы МЧС по контролю за маломерными судами и спасению на водах “Гызылкум”.

Благодаря проведенной оперативно-спасательной операции гражданка 1974 года рождения, была спасена водолазами и передана бригаде врачей.