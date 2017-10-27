В Баку спасена мать двоих детей, пытавшаяся повеситься

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Хазарском районе Баку родственниками спасена женщина, пытавшаяся покончить с собой через повешение.

Как сообщает Report, попытка самоубийства произошла в поселке Бина.

Проживающая в "совхозе Сюдчюлюк" М.Г. 1985 г.р. предприняла попытку повеситься у себя дома. Родственники заметили ее и спасли от удушья. Состояние женщины тяжелое, она размещена в клиническом медцентре №3.

По факту правоохранительными органами ведется расследование.

Отметим, что М.Г. является матерью двоих детей.