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    В Баку спасена мать двоих детей, пытавшаяся повеситься

    Состояние женщины тяжелое

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Хазарском районе Баку родственниками спасена женщина, пытавшаяся покончить с собой через повешение.

    Как сообщает Report, попытка самоубийства произошла в поселке Бина.

    Проживающая в "совхозе Сюдчюлюк" М.Г. 1985 г.р. предприняла попытку повеситься у себя дома. Родственники заметили ее и спасли от удушья. Состояние женщины тяжелое, она размещена в клиническом медцентре №3.

    По факту правоохранительными органами ведется расследование.

    Отметим, что М.Г. является матерью двоих детей. 

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