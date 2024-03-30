В Баку спасатели МЧС обнаружили в квартире за закрытой дверью тело одного человека

В одной из квартир в Насиминском районе Баку обнаружено тело.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Согласно информации, в службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в Насиминском районе города Баку один человек оказался в квартире за закрытой дверью в беспомощном положении.
По вызову были задействованы соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС.
В результате осуществленных мероприятий дверь была вскрыта и обнаруженное в квартире тело было передано по назначению.