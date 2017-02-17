В Баку создан центральный штаб в связи с ситуацией на дорогах, вызванной снежной погодой

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Баку в связи со снежными и морозными погодными условиями зарегистрированы 7 дорожно-транспортных происшествий.

Об этом заявил Report начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции города Баку (ГУГДПБ), полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, из-за резкого ухудшения погодных условий ночью в 04:00 создан центральный штаб: "Центральный штаб включает в себя "Зимний гараж" Исполнительной власти города Баку, ОАО "Азеравтойол", а также сотрудников ГДП. Дороги находятся под полным контролем и очищены от снега. На улицах и проспектах столицы скольжение не наблюдается. Лишь по этой причине в утренние часы не было проблем в движении автомобилей. Только на дорогах с уклоном и подъемом в течение короткого времени наблюдалась плотность".