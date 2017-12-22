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    В Баку совершивший мошенничество на 200 тыс. манатов арестован в зале суда

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Эльхана Бабаева, обвиняемого в совершении мошенничества.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тамеллы Насруллаевой был зачитан приговор.

    Решением суда, он был приговорен к 8 годам лишения свободы. Э. Бабаев был арестован в зале суда.

    Отметим, что Э. Бабаев был обвинен по статье 178.3.2 (мошенничество) Уголовного кодекса. Согласно обвинительному акту, он в Баку в отношении 3 лиц совершил мошенничество более чем на 200 тыс. манатов.

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