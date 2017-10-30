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    В Баку совершивший кражу из киоска попал на камеру видеонаблюдения - ВИДЕО

    Инцидент произошел в одном из киосков в Хатаинском районе

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Баку совершивший кражу из киоска попал на камеру видеонаблюдения.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в одном из киосков в Хатаинском районе.

    Подошедший к киоску молодой человек взял пачку сигарет на прилавке, а затем, достав из кармана 5 манатов, попросил продавца разменять купюру. После слов продавца об отсутствии мелочи, молодой человек удалился.

    Как заявил Report продавец киоска, подобные случаи происходят периодически: "В основном крадут жевательную резинку, зажигалки и сигареты. Иногда забирают деньги, поставленные на прилавок совершающими покупки клиентами. Если один и тот же человек периодически совершает кражу, мы обращаемся в полицию. Однако в большинстве случаев мы не обращаемся в правоохранительные органы из-за незначительности нанесенного ущерба". 

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