В Баку совершивший автохулиганство водитель такси попал в аварию - ФОТО

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Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ На территории Насиминского района Баку автохулиган на легковом автомобиле попал в аварию.

Как сообщили Report сотрудники дорожной патрульной службы, Сеймур Гурбанов 1993 г.р. на автомобиле марки "ВАЗ-2107" с государственным номерным знаком 99-KL-905, на котором он занимался деятельностью такси, несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения на улице Гусейнбалы Алиева. Кроме того, проехав на красный свет светофора, он столкнулся с автомобилем марки Changan под управлением Гамидова Алсалама 1994 г.р. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. Водитель "ВАЗ-2107" С. Гурбанов привлечен сотрудниками ДПС к ответственности. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

Факт расследуется.