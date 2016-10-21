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    В Баку совершивший аварию водитель скрылся с места ДТП - ФОТО

    Приступили к поиску водителя

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Баку произошло ДТП.

    Как сообщает Report, раненый во время аварии в поселке Рамана водитель скрылся с места происшествия.

    Так, потеряв управление, передвигающийся на высокой скорости водитель автомобиля марки "Hyundai" Гасанов Фариз Габиль оглу врезался сзади в управляемый Фуадом Гасымовым автомобиль "Lexus".

    В результате ДТП Ф.Гасанов получил легкие увечья.

    Отмечается о его побеге с места происшествия.

    На место ДТП привлечены сотрудники Дорожно-патрульной службы. Предположительно, авария произошла по вине Ф.Гасанова, к поискам которого уже приступили.  

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