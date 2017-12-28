В Баку совершившему преступление 12-летний давности лицу не было назначено наказание

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Эльхана Шыхалиева, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председателем судьи Аловсата Аббасова вынесен приговор.

В связи с завершением срока привлечения к уголовной ответственности в отношении Э. Шыхалиева не назначена мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что Э. Шыхалиев, злоупотребляя доверием граждан, обманул их. Он совершил это преступление 12 лет назад. Э. Шыхалиев под предлогом покупки земли присвоил 28 тыс. долларов, принадлежащих гражданам.

Ему предъявлено обвинение по статье 178 (мошенничество) Уголовного кодекса, в отношении него не была избрана мера пресечения в виде ареста.