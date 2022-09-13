В Баку совершены кражи из домов на 23 тыс. манатов

В Баку совершены кражи из домов на 23 тыс. манатов.

В Баку совершены кражи из домов на 23 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления угрозыска МВД, управления угрозыска Главного управления полиции города Баку и 11-го отдела полиции Гарадагского РУП, были задержаны жители Баку Фархад Рзаев, Фирдовси Захидов и Эльмеддин Гараев, подозреваемые в совершении кражи 8000 манатов, золота и драгоценностей на 15 500 манатов и компьютера из четырех домов в поселке Гобустан.

По факту ведется расследование.