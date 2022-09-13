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В Баку совершены кражи из домов на 23 тыс. манатов

В Баку совершены кражи из домов на 23 тыс. манатов В Баку совершены кражи из домов на 23 тыс. манатов.
Происшествия
13 сентября 2022 г. 11:02
В Баку совершены кражи из домов на 23 тыс. манатов

В Баку совершены кражи из домов на 23 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления угрозыска МВД, управления угрозыска Главного управления полиции города Баку и 11-го отдела полиции Гарадагского РУП, были задержаны жители Баку Фархад Рзаев, Фирдовси Захидов и Эльмеддин Гараев, подозреваемые в совершении кражи 8000 манатов, золота и драгоценностей на 15 500 манатов и компьютера из четырех домов в поселке Гобустан.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda evdən 23 min manatlıq oğurluq olub

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