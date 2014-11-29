Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Баку совершено разбойное нападение. Как сообщает Report со ссылкой на Низаминское районное управление полиции (РУП), двое неизвестных, угрожая Рамизу Надирову (1999 г.р.), отобрали у него мобильный телефон и деньги.

Пострадавший обратился в полицию. В результате операции, проведенной сотрудниками Низаминского РУП, задержан 17-летний Гаджиев Натиг Азер оглу. По факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

В отношении Н.Гаджиева решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию другого лица, подозреваемого в совершении данного преступления, продолжаются.